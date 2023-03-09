Alman golcü, Arjantinli süperstara karşı her zaman iyi sonuçlar aldığını hatırlattı ve Cristiano Ronaldo'ya da bir mesaj gönderdi.

NE OLDU? Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain'i toplamda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi, kazanılması gereken bir maçta belirleyici bir katkı sağlayamadı ve Bayern, Arjantinli süperstarı üzdü. Messi, 2020'de Barcelona formasıyla yine Müller'e rakip olmuş ve ünlü 8-2'lik mağlubiyeti almıştı. Müller, tüm bunları göz önünde bulundurduğunda Messi'nin kendisi için kolay bir rakip olduğunu vurguladı.

NE SÖYLENDİ? Alman yıldız, karşılaşmanın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Messi'ye karşı, sonuçlar açısından her seviyede işler her zaman iyi gidiyor. Cristiano Ronaldo, Real Madrid'deyken kulüp seviyesinde bizim sorunumuzdu. Ancak Messi'nin Dünya Kupası performansına büyük saygı duyuyorum. Messi'nin Dünya Kupası'ndaki bireysel performansı inanılmazdı. Bütün takımı taşıdı. PSG gibi bir takımda oynamak o kadar kolay değil. Gerçekten iyi bir takım dengesi elde etmek zor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi, nisan 2009'da Bayern ile ilk karşılaşmasını 4-0 kazandı, ancak o zamandan beri zor durumda. Ayrıca 2012-13 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barça, Bayern'e karşı iki maçta toplamda 7-0'lık bir mağlubiyet aldı.

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SIRADA NE VAR? Messi'nin PSG'de ne kadar süre kalacağı merak ediliyor. 35 yaşındaki oyuncunun bu yaz kulüple sözleşmesi sona erecek. Arjantinlinin başka bir Avrupa kulübüne gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor.