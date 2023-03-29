Attığı gollerle Serie A’yı kasıp kavuran Nijeryalı golcü Avrupa devlerinin gözdesi konumunda.

Serie A’da en yakın rakibi Lazio’nun 19 puan önünde zirvede yer alan ve ligde son 11 haftaya girilirken şampiyonluğa koşan Napoli’de gündem golcü oyuncu Victor Osimhen’in geleceği oldu.

Avrupa’nın dev kulüpleri bu sezon şans bulduğu toplam 28 maça 25 gol ve dört asist sığdıran 24 yaşındaki santrfor için sıraya girerken, Napoli de alternatif arayışlarına başladı.

Napoli arayışlara başladı

İtalyan basınından Tuttomercato’da yer alan habere Robert Lewandowski’nin Barcelona’ya transferinin ardından Polonyalı golcünün yerini dolduramayan Bayern Münih, Osimhen için en istekli takım olarak öne çıkarken, 120 milyon euro ve çeşitli bonuslar içeren ilk teklif Napoli’ye iletildi. Osimhen için teklifini yükseltmeye hazırlanan Bayern’in en ciddi rakibi ise Manchester United oldu.

Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Giuntoli de Osimhen’in takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurup alternatif arayışlarına başladı.

Napoli’nin Atalanta’da oynayan Rasmus Hojlund’un yanı sıra Victor Boniface’i de listesine dahil ettiği öğrenildi. Her iki ismin de maliyetinin 40-50 milyon euroyu bulması beklenirken, Osimhen’in geleceği de merakla bekleniyor.