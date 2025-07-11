Bayern Münih'ten Liverpool'un yıldızına 52 milyon euroluk teklif

Barcelona’nın önceliği Rashford’a kayarken, Kolombiyalı yıldız için yarış kızıştı.

Bayern Münih, Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz için 52 milyon euroluk resmi teklif sunarak, Barcelona'nın önüne geçti. Katalan devinin de uzun süredir takip ettiği Diaz, transfere sıcak bakıyor ancak Liverpool cephesi henüz teklifi yeterli bulmuş değil.

Barcelona ve Bayern Münih bir süredir Luis Diaz için rekabet halindeydi.

Her ne kadar Diaz’ın Barcelona’ya gitme isteği daha fazla konuşulmuş olsa da, Bayern Münih bu süreçte daha somut adımlar attı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Alman temsilcisi Liverpool’a 52 milyon euro tutarında resmi bir teklif sundu. Ancak Liverpool'un taleplerinin 80-85 milyon euro aralığında olduğu belirtiliyor.

Diaz transfere sıcak

Kolombiyalı yıldızın Bayern’e, iki kulüp anlaşırsa bu transferi gerçekleştirmekten mutlu olacağını ilettiği bildiriliyor. 28 yaşındaki Diaz'ın Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun kulübün sunduğu yeni sözleşme tekliflerini reddettiği ve ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bu durum, Liverpool üzerinde baskı oluşturuyor. Kulüp, Diaz’ı yeni bir sözleşmeye ikna edemezse bu yaz elden çıkarmayı değerlendirmek zorunda kalabilir. Özellikle oyuncunun yaşının ilerlemesi ve sözleşmesinin bitişine iki yıl kalması, transfer ihtimalini artırıyor.

Barcelona rotayı Rashford’a çevirdi

Barcelona ise bu süreçte başka bir hedefe yönelmiş durumda. Katalan basınına göre, teknik ekip Marcus Rashford’u daha ulaşılabilir bir seçenek olarak görüyor. Manchester United forması giyen İngiliz oyuncunun durumu da dikkatle takip ediliyor.

Barcelona, Bayern ile Liverpool arasındaki görüşmelerin sonucunu bekleyerek, pazarlığa dahil olmanın mali olarak mümkün olup olmadığını değerlendirebilir. Ancak mevcut mali durumları göz önüne alındığında, bu yarışı sürdürmeleri oldukça zor görünüyor.

Barcelona'nın ilk temaslarını kurduğu bir diğer oyuncu olan Nico Williams için de rekabet büyüyor. İspanyol oyuncuya da hem Bayern hem de İngiliz kulüplerinden yoğun ilgi var. Bu nedenle Katalanların yaz planlaması daha esnek ve fırsat odaklı hale gelmiş durumda.