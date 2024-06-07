Bayern Münih'te yaprak dökümü başlıyor: Altı büyük yıldız satış listesine kondu

Yeni sezona yenilenmiş bir kadroyla girmeyi planlayan Bayern Münih altı oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.

Teknik direktörlük koltuğuna Vincent Kompany’yi oturtarak neredeyse tüm futbol otoritelerini şaşırtan Bayern Münih, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük oranda yenilemeye hazırlanıyor.

Alman gazeteci Florian Plettenberg’in aktardığı bilgiye göre altı oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanan Alman devinde bu yaz adeta yaprak dökümü yaşanacak.

Kompany’nin raporu doğrultusunda Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry ve Noussair Mazraoui ile yolları ayırmayı planlayan Bayern Münih yönetimi bu isimlerden oldukça büyük bir bonservis geliri bekliyor.

Davies takımda kalıyor

Bayern’in bu oyuncuların ayrılmasıyla beraber transferde de atağa kalkarak, kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor. Öte yandan iç transfer çalışmalarını da sürdüren Bayern yönetiminin Kanadalı genç sol bek Alphonso Davies’i takımda tutma yolunda önemli mesafe katettiği belirtildi.

Real Madrid’in bir süredir kadrosuna katmak için nabız yokladığı Davies’in önümüzdeki günlerde iyileştirilmiş bir kontratla kariyerinin büyük bölümünü Bayern’de geçirmeyi kabul edeceği bir sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.