Bayern Münih’te teknik direktörlük koltuğu için adaylar Hansi Flick ve Xabi Alonso

Alınan kötü sonuçların ardından Thomas Tuchel ile yollarını ayırması beklenen Bayern Münih’te iki aday öne çıktı.

Bundesliga’da lider Bayer Leverkusen’in sekiz puan gerisine düşen Bayern Münih’te teknik direktör Thomas Tuchel’in geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken, Alman çalıştırıcının sezon sonuna dek görevine devam edeceği öne sürüldü. The Athletic’te yer alan haberde Bayern yönetiminin seçenekleri değerlendirmeden önce sezonun tamamlanmasını bekleyeceği ifade edildi.

Adaylar Flick ve Alonso

Bayern’in Almanya Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılan eski teknik direktörü Hansi Flick en güçlü aday olarak öne çıkarken, deneyimli çalıştırcının milli takımdaki kötü dönemi bir soru işareti oluşturuyor. Yaz aylarına kadar yeni sezondaki teknik direktörünü netleştirmesi beklenen Bayern Münih’te Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso da adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Daha önce Bayern formasıyla birçok kupa kazanan İspanyol teknik direktörün adı Jürgen Klopp’un sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Liverpool ile de anılıyordu ancak Leverkusen ile uzun soluklu bir kontrat imzalayan genç teknik direktörün sezon sona ermeden geleceğine ilişkin herhangi bir karar vermesi şu an için beklenmiyor.