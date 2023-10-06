Bayern Münih taraftarların tepkisi nedeniyle Jerome Boateng’in transferinden vazgeçti

Bir süredir Alman ekibiyle idmanlara çıkan deneyimli stoper takıma katılmaya hazırlanırken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bundesliga’da şampiyonluk serisine bir yenisini daha eklemek isteyen Bayern Münih, yeniden kadroya katmaya hazırlandığı Jerome Boateng’in transferinde geri adım attı. Bayern Münih ile antrenmanlara çıkan ve serbest oyuncu statüsünde olduğu için istediği takımla transfer dönemi dışında anlaşma hakkına sahip olan Boateng’in imzası taraftarların tepkisi nedeniyle iptal oldu.

Tepki geri adım attırdı

Alman devi aile içi şiddet suçlamasıyla mahkemelik olan oyuncuyu yeniden kadroya katmak istediği için hafta boyunca oldukça sert eleştirilerle karşılaşmıştı. Hatta taraftarlar, kulübün Cumartesi akşamına kadar Alman savunma oyuncusuyla bağlarına kopmaması halinde Bayern'in Pazar günü Freiburg'la oynayacağı maça gitmeme tehdidinde bulunmuştu.

35 yaşındaki oyuncu Bayern formasıyla 10 yılda 363 maça çıktı ve dokuz Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2013 ve 2020'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ayrıca Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı da kazanan Boateng son olarak geçtiğimiz sezon Lyon forması giymişti. Bir dönem Avrupa’nın en önemli stoperlerinden biri olan Boateng, Manchester City’de de oynamıştı.