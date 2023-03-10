Sportif Direktör, Jaoo Cancelo'nun son zamanlarda neden yedek kulübesine mahkum edildiğini cesur bir şekilde açıkladı.

NE OLDU? Çok yönlü Portekizli millî oyuncu, Premier Lig şampiyonu Manchester City'ye veda ettikten sonra ocak transfer döneminde Bundesliga şampiyonuna transfer oldu. İki kulüp arasında yapılan kiralık anlaşması, 70 milyon euro (62 milyon £ / 74 milyon $) satın alma opsiyonunu da içeriyor. Ancak Cancelo, Allianz Arena'da hızla gözden düştüğü için şu anda bu opsiyonun kullanılması pek olası görünmüyor.

NE SÖYLENDİ? Sportif Direktör Salihamidzic, gazetecilere Cancelo'nun son maçlarda neden ilk 11'de olmadığını şu sözlerle açıkladı: "Son zamanlarda tam olarak hayal edildiği gibi antrenman yapmıyor ve oynamıyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Cancelo, Bayern'in çarşamba günü Paris Saint-Germain'i 2-0 yenip çeyrek finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi maçında sadece dört dakika forma giydi. Sol bek ve sağ bek mevkilerinde şu anda başka oyuncular tercih ediliyor. Ancak Salihamidzic, Cancelo'dan hâlâ umudunu kesmediğini şu sözlerle anlatıyor: "Joao çok önemli bir oyuncu olacak. Onunla iyi iletişim kuruyoruz. O ileride önemli hale gelecek olağanüstü bir oyuncu."

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(C)Getty Images

(C)Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Cancelo şu ana kadar Bayern için yedi kez forma giydi, ancak yalnızca dört maçta 11'de oynadı. Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Manchester City ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Portekizliyle ilgili şunları söyledi: "En başından oynama şansı yakaladı. Her zaman iyi tepki verdi. Bir antrenman seansı pek iyi değildi ama sonrasında iyi bir sohbet ettik. Sohbet çok güzel ve açıktı. Ona çok şey kattı. Şimdi sahada tekrardan mutlu."