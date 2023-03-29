Bayern Münih stoperi Matthijs de Ligt, Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlük görevinden alınmasını, "Acı reçete" olarak nitelendirdi.

Bayern Münih, Nagelsmann'ın işine son verdi

Thomas Tuchel onun yerini aldı

Bu karar De Ligt'i çok şaşırttı

NE OLDU? Hollandalı savunmacı De Ligt, Nagelsmann'ın işine son verilmesini beklemediğini itiraf ederken Bayern Münih soyunma odası hakkında ortaya atılan iddialara dair konuştu.

NE SÖYLENDİ? NOS'a konuşan Matthijs de Ligt şunları söyledi: "Bu karara çok şaşırdım. Ligde ikinciyiz, kupada çeyrek finaldeyiz ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Her şey hala kazanmak için bekliyor. Teknik direktörün kim olacağına sorumlular karar verir ancak bu acı bir reçete. Tuchel'in de bize uygun bir çalıştırıcı olduğunu düşünüyorum."

DAHA FAZLASI: De Ligt, soyunma odasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığı iddialarına da yanıt verdi ve Nagelsmann ile iyi bir ilişkileri olduğunu söyledi: "Alman medyası bu tarz haberleri seviyor. Ama yeter. Teknik direktör ve ekibiyle iyi bir ilişkim vardı. Bu yüzden benim için zor olacak. Onunla iletişime geçtim, mesaj attım ve bana öğrettiği her şey için teşekkür ettim. Benim için önemli biriydi. Onun sayesinde birkaç ayda önemli adımlar attım."

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