Bayern Münih, Real Madrid'in uzun süredir peşinde olduğu Alphonso Davies'i 30 milyon euroya satmayı kabul etti.

İspanyol basınından AS, Bayern Münih'in bu yaz Real Madrid'in transfer hedefi olan Alphonso Davies'i satmaya hazır olduğunu duyurdu. Real Madrid uzun bir süredir Kanadalı sol bekle ilgileniyordu ancak transfer girişimi birkaç kez başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Davies'in sözleşmesinin önümüzdeki yaz sona erecek olması ve Bayern Münih'in de baskılara boyun eğmemekte kararlı olmasından ötürü Real Madrid bu transfer operasyonunu ertelemeyi ve oyuncuyu gelecek yaz kadrosuna katmayı tercih etmişti. Ancak şimdi, Carlo Ancelotti'nin tamamlandığı yönündeki ısrarına rağmen bu yaz bir hamle için kapı açık görünüyor.

Duruş değişikliği

Davies'in aklı Madrid'e gitmekte olduğu için Bavyeralılar oyuncuyu zorla takımda tutma stratejilerinin sonuç vermeyeceğini anlamış görünüyor. Bu nedenle bu yaz onu satmayı ve ayrılışından en azından bir miktar para kazanmayı kabul ettiler. Ancak 50 milyon euroluk talebin arkasında durmaya devam ediyorlar.

Oyuncu artık satış listesindeyken Real Madrid'in pazarlıklara başlayarak 50 milyon euroluk bonservisi 30 milyona indirmeyi talep etmesi bekleniyor.

Bayern Münih'in indirim talebini kabul etmemesi halinde, Real Madrid Davies'in sözleşmesinin sonunda gelecek yaz gelmesini isteyebilir, ancak bu da onu bu ay transfer rekabetine kaptırma riskini beraberinde getirecektir. Leny Yoro'nun Real Madrid'i beklemeyi taahhüt etmesine rağmen Manchester United'a imza atma kararı göz önüne alındığında, İspanyollarriskli rotayı tercih etmeyebilir.

Bu sol bekler için ne anlama geliyor?

Real Madrid, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Ferland Mendy ile görüşmelere çoktan başladı ve İspanyol yayın organı Davies'in gelişinin Fransız oyuncunun devamlılığı üzerinde bir etkisi olmayacağını bildirdi. Ancelotti, Mendy'nin defansif gücüne güveniyor ve onu planlarında hayati bir dişli olarak görüyor, bu da onun ayrılmasını engelliyor. Davies gelirse, gidecek oyuncu Fran Garcia olacak ve önümüzdeki haftalarda işlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.