Bayern Münih, Rayan Cherki'yi kapmayı mı planlıyor?

Ryan Cherki, sezon başından bu yana dikkat çeken performanslarıyla göz kamaştırdıktan sonra Manchester City içinde kendini güçlü bir şekilde kabul ettirmeye başlarken, Fransız oyuncunun geleceğine dair tahminler de özellikle Avrupa'nın büyük kulüplerinin artan ilgisiyle birlikte gündeme gelmeye başladı.

23 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın takımında hızla iz bırakmayı başardı ve Fransız Lyon'dan İngiliz kulübüne transfer olduktan sonra Manchester City kadrosunda dikkatleri üzerine çeken unsurlardan biri hâline gelmesini sağlayan büyük teknik yetenekler sergiledi.

Etihad Stadyumu'na geldiği günden bu yana Cherki, topla oynama becerisi, hücum üçlüsündeki üstün vizyonu ve birden fazla mevkide oynayabilme yeteneği sayesinde fark yaratma kabiliyetini ortaya koydu.

Bu parlak performans, Fransız oyuncuyu büyük kulüplerin ilgi odağına yeniden taşıdı ve özellikle Manchester City ile aynı seviyeleri sürdürmesi hâlinde, hizmetlerini elde etmek için dev tekliflerin gelme ihtimaline dair soru işaretlerine kapı araladı.

Bu tahminlerin ortasında, son dönemde Bayern Münih'in son yılların en önemli Fransız yeteneklerinden birinin hizmetlerini elde etme girişimiyle Cherki için rekabet hattına girme ihtimalinden bahseden raporlar ortaya çıktı.

Ancak İspanyol "AS" gazetesi, Bavyera ekibi içindeki tablonun farklı göründüğünü ortaya koyarak, oyuncuyu Alman devine transfer olacağına dair bağlayan söylentilere rağmen Cherki'nin Bayern Münih'in hedef listesinde yer almadığını doğruladı.

Gazete, Bayern'in önümüzdeki kış transfer döneminde büyük bir anlaşma yapmayı planlamadığını ve oyuncularından birinin planlarını değiştirmeyi gerektiren ciddi bir sakatlık yaşaması dışında, kulübün ocak ayında maliyetli bir transfere girmesinin pek olası olmadığını belirtti.

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