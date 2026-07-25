Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund, takımdaki iki oyuncunun yeni sezon planları içinde yer almadığını açıklayarak, kulübün yaz transfer döneminde bu iki oyuncu için yeni bir adres bulmaya çalıştığını doğruladı.

Freund, cumartesi günü yaptığı basın açıklamalarında João Palhinha ve Sacha Boey hakkında şunları söyledi: "Bizimle antrenman yapıyorlar, ancak artık bizimle büyük bir rol üstlenmeyecekler ve bunun farkındalar. İkisi de iyi birer oyuncu ve bizimle antrenman yapmaya ve oynamaya devam edecekler, ancak plan, bir sonraki adımlarının başka bir yerde olması yönünde."

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Bayern sportif direktörü, Boey ve Palhinha'nın kiralık olarak ayrılma ihtimalini reddetmedi ancak bunun Bavyera ekibinin tercih ettiği seçenek olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Planladığımız şey bu değil, ancak transfer döneminde hiçbir şey göz ardı edilemez."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İkisinin de iyi bir pazara sahip olduğunu düşünüyorum. João, Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasında önemli bir unsurdu, Sacha ise Türkiye'de iyi maçlar ortaya koydu ve ikisinin de birçok takıma katkı sağlayabilecek oyuncular olduğunu görüyorum."

Bayern Münih'in önceliği

Aynı bağlamda, "Sky Sport" kanalının Alman gazetecisi Florian Plettenberg, Bayern Münih'in bu yaz transfer döneminde önceliğinin, onursal başkan Uli Hoeness'in doğrudan isteği doğrultusunda bir dizi oyuncuyu satmak olduğunu doğruladı.

Kulübün kesin satış anlaşmalarını yapmayı tercih ettiğini ve mümkün olduğunca kiralık seçeneğinden kaçındığını, bunun da temel olarak João Palhinha, Bryan Zaragoza ve Sacha Boey için geçerli olduğunu, ayrıca Armindo Sieb'in de ayrılabileceğini ekledi.

Ayrıca Bayern'in, Hiroki Ito ve Alphonso Davies için istisnai teklifleri dinlemeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Plettenberg, beklenmedik gelişmeler yaşanmadığı sürece kulübün mevcut planının, transfer dönemi kapanmadan önce en fazla bir yeni oyuncuyla anlaşmakla yetinmek olduğunu belirterek, bu konuda son dönemde çıkan haberlere rağmen yeni bir sağ bek transferinin şu anda öncelik teşkil etmediğini vurguladı.



