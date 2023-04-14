Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bayern Münih, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Manchester City'yi konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları sona erdi ve gözler şimdi rövanş karşılaşmalarına çevrildi.

Çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmesi Manchester City - Bayern Münih eşleşmesiydi ve ilk maçta City, Bundesliga devini 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Peki rövanş maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

GOAL Türkiye, göz atıyor.

Bayern Münih - Manchester City rövanş maçı ne zaman?

İlk maçta farklı mağlup olan Bayern Münih, rövanş maçında 19 Nisan Çarşamba akşamı Manchester City'yi konuk edecek.

Saat 22.00'de oynanacak maç, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.