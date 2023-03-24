Genç teknik direktör Julian Nagelsmann'ın gönderilme sürecindeki ilginç bir gerçek daha ortaya çıktı.

NE OLDU? Bundesliga devi, mart ayındaki millî ara esnasında bir değişiklik yapmaya karar verdi. Bayern, eski Chelsea ve Paris Saint-Germain hocası Thomas Tuchel'e yıldızlarla dolu bir kadroyla çalışması için zaman tanıyor. 2022-23 sezonunu takımının başında görmeyi planlayan Nagelsmann ise kendisini bir anda işsiz buldu.

BÜYÜK RESİM: Hâlâ sektördeki en iyi genç teknik direktörlerden biri olarak kabul edilen Nagelsmann, görevden alındığını perşembe akşamı Avusturya'da kayak tatilindeyken öğrendi. Bu haber herkes kadar onu da şaşırttı. 35 yaşındaki hoca, Bayern'in başında çıktığı 84 maçın 60'ını kazandı. Ayrıca Alman devi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi eleyerek çeyrek finalde Manchester City'nin rakibi olmuştu. Nagelsmann bunlara rağmen acımasız bir şekilde kovuldu.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

(C)Getty Images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? Nagelsamann'ın Bayern Münih ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Tuchel şimdi görevi devralmaya hazır durumda.