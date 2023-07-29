Bayern Münih, Al Nassr'ın radarında olan Sadio Mane'nin kulüpten ayrılmak için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Mane, Al-Nassr'a gidiyor

Bayern kadrosundan ayrıldı

Bayern ile sadece bir sezon geçirdi

NE OLDU? Mane, Bayern Münih'te geçirdiği bir sezonun ardından Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ile anlaşmasını tamamlanmak üzere. 31 yaşındaki yıldız, Allianz Arena'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Bayern, Japonya'da Kawasaki Frontale ile oynanan hazırlık maçı kadrosuna yıldız futbolcuyu dahil etmedi ve kulübün, onun ayrılması için pazarlık yaptığını doğruladı.

BÜYÜK RESİM: Mane, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Bayern'de sakatlık sorunları yaşadı ve formunu yakalamakta zorlandı. Bununla birlikte takım arkadaşı Leroy Sane ile soyunma odasında kavga etti ve kulüp tarafından cezalandırıldı.

NE SÖYLENDİ? Bayern, Kawasaki Frontale'ye karşı oynanan hazırlık maçı kadrosunu içeren bir tweet atarken şunları yazdı: "Sadio Mane, kulüp değişikliği için sözleşme görüşmelerinde ve bu nedenle bugün kadroda değil."

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MANE'Yİ NE BEKLİYOR? Yıldız futbolcunun, iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılmasının ardından Al Nassr için sağlık kontrolüne girmesi bekleniyor. Transfer muhtemelen yakın bir zamanda duyurulacak.