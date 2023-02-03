Alman eldiven, bacağının kırılmasına neden olan korkunç kayak kazasının ardından kendisini suçlu hissettiğini kabul etti.

NE OLDU? Neuer, geçen ay kayak yaparken ciddi bir bacak yaralanması yaşadıktan sonra duygusal bir dönem geçirdiğini açıkladı. Almanya Millî Takımı ve Bayern Münih kalecisi, takımı yarı yolda bırakmış gibi hissettiğini kabul etti. Neuer ayrıca, acilen ameliyat olması gerektiğini öğrendikten sonra Bayern Münih Yönetim Kurulu'nun da şok yaşadığına dikkat çekti.

NE SÖYLENDİ? The Athletic'e konuşan Neuer, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından neden kayak yapmaya karar verdiğini açıkladı ve şunları söyledi: "Evde otururken kendimi b*k gibi hissettim. "Yerimde duramadım. Turnuvanın kalan maçlarını da izlemek istemedim. Dayanamadım."

Takımdan bir süre uzak kalan kaleci, takım arkadaşlarını arayıp ameliyat olacağını söylemek zorunda kalmasının nasıl bir his olduğunu da şu sözlerle anlattı: "İnsanlara ameliyat olman gerektiğini anlatıyorsun. Çok duygulandım, bu gerçekten beni etkiledi. Boğazımda bir yumru vardı ve gözyaşlarım akıyordu."

36 yaşındaki oyuncu, sakatlığının büyüklüğüne rağmen futbola geri döneceğini iddia etti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Neuer'in sakatlanmasının ardından Bayern hızlı hareket ederek Borussia Mönchengladbach kalecisi Yann Sommer'i 18 aylık bir sözleşme ile takıma getirdi. Sommer'in, Neuer tamamen iyileşene kadar ilk tercih edilen kaleci olması bekleniyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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NEUER'İ NE BEKLİYOR? Kaleci, gelecek sezonun bir noktasında sahalara geri dönmek amacıyla önümüzdeki aylarda sakatlığını iyileştirmeye devam edecek.