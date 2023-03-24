Bayern Münih'in Julian Nagelsmann'ı şaşırtıcı bir şekilde kovulması, kulübe pahalıya mal oldu.

NE OLDU? Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını cuma akşamı resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Thomas Tuchel'in, yeni teknik direktör olduğu açıklandı. Alman hoca, yakın zamanda 30 Nisan 2025'e kadar sürecek olan sözleşmeyi imzalayacak. Alman medya kuruluşu Bild; Bayern'in, Nagelsmann'ın sözleşmesini feshetmek için yaklaşık 27 milyon Euro'luk bir tazminat ödemek zorunda kalacağını iddia etti.

BÜYÜK RESİM: Eski Hoffenheim ve RB Leipzig teknik direktörünün görevden alınması; Bayern'in, Bundesliga'da Borussia Dortmund'un sadece bir puan gerisinde olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda, herkes için büyük bir sürpriz oldu.

VE DAHA FAZLASI: Bild'de yer alan haberde, Nagelsmann'ın ikinci sezonu bitmeden kovulduğu için otomatik ayrılma hükümlerinin uygulanamayacağı, dolayısıyla bu ayrılığın Bayern için pahalıya mal olacağı bildiriliyor. Bu arada Nagelsmann'ın yardımcı antrenörleri Dino Toppmoller ve Xaver Zembrod ile video analisti Benjamin Gluck da kulüpten ayrıldı.

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