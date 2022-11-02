Sadio Mane, Inter maçında yüzünü eliyle korumamış olsaydı hastaneye kaldırılabileceğini söyledi.

Bayern, Interi evinde 2-0 yendi

Konuk ekip penaltı bekledi

Mane, pozisyonun penaltı olmadığı konusunda ısrar etti

NE OLDU? Bayern forveti, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı topa eliyle müdahale ettiği bir pozisyonun ardından yorumda bulundu. Mane, ellerini yüzüne kaldırdı ve Nicolo Barella'nın sert şutunu engelledi. Hakem Ivan Kruzliak, VAR tarafından görüntüleri kontrol etmesi için davet edilmesine rağmen penaltı vermedi.

NE SÖYLENDİ? Mane, maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte pozisyonu şu sözlerle anlattı:

"Elimi yüzümün önüne koymasaydım hastanelik olabilirdim. Tabii ki bu bir penaltı değildi."

BÜYÜK RESİM: Penaltının verilmemesi sürpriz oldu ve Inter, bu kararın maçın sonucunu etkilemiş olabileceğini düşünebilir. Bayern, Inter'i 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

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BİLİYOR MUYDUNUZ? Bayern, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının altı maçını da kazanmayı üçüncü kez başardı ve bunu üç kez başaran ilk takım oldu.

BAYERN'İ NE BEKLİYOR? Bundesliga devi, ligde pazar günü Hertha Berlin'e konuk olacak.