Bayern Münih'in yıldızı Manchester United yolunda

Manchester United, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, Bayern Munich forması giyen Alphonso Davies için büyük bir transfer planı hazırlıyor.

Kırmızı Şeytanlar’ın özellikle sol bek pozisyonunda yaşadığı sorunlar nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmeyi öncelik haline getirdiği belirtiliyor.

Manchester United’da sol bek hattında son dönemde ciddi sorunlar yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan genç oyuncu Diego Leon henüz A takımda forma şansı bulamazken, Patrick Dorgu ise son haftalarda yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Bu durum, eleştirilerin hedefi haline gelen Luke Shaw’ı takımın bu pozisyondaki tek güvenilir seçeneği haline getirdi. Kulüp yönetiminin bu nedenle yaz transfer döneminde sol bek için önemli bir takviye yapmayı planladığı ifade ediliyor.

Hedef Alphonso Davies

Manchester United’ın hedefindeki isim ise Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Alphonso Davies. Kulüp yönetiminin Kanadalı futbolcunun Premier Lig’de büyük etki yaratabileceğine inandığı ve transfer için yaklaşık 70 milyon euroluk bir teklif hazırladığı iddia edildi.

25 yaşındaki Davies, hücum katkısıyla dikkat çeken modern bir bek olarak değerlendiriliyor. Bayern Münih formasıyla şu ana kadar 237 maçta görev yapan yıldız oyuncu 14 gol ve 37 asistlik katkı sağladı.

Davies’in performansı etkileyici olsa da sakatlık geçmişi Manchester United yönetimi için önemli bir risk olarak görülüyor. Kanadalı futbolcu son yıllarda hem kulüp hem de milli takım kariyerinde birçok maç kaçırdı.

Buna rağmen Manchester United yönetiminin, yeni dönem yapılanmasında önemli rol oynayan Jim Ratcliffe liderliğinde kadroya dünya çapında oyuncular kazandırmayı hedeflediği ve Davies transferinin bu planın önemli parçalarından biri olabileceği belirtiliyor.