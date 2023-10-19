Bayern Münih'in Fas asıllı futbolcusu Noussair Mazraoui, sosyal medya paylaşımının ardından takımdan ayrı tutuldu.

Filistin ile İsrail arasında yaşanan savaşın ardından İsrail karşıtı paylaşımlarda bulunan Noussair Mazraoui'nin başı dertte.

BILD'de yer alan habere göre Faslı sağ bek, millî aranın ardından çarşamba günü öğleden sonra bir toplantı için kulübün Säbener Strasse'deki genel merkezine çağrıldı.

Yapılan görüşmede Mazraoui'nin ve yöneticiler, çok net bir şekilde görüş alışverişinde bulundular.

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Bayern'in henüz raporla ilgili resmî bir açıklama yayınlamaması nedeniyle bu olayın, Mazraoui açısından nasıl bir sonuç doğuracağı henüz belli değil.

Artık Bayern'in 40 numarasın, çarşamba sabahı saat 10.30'da takımla birlikte sahaya çıkmadı. Mazraoui, olayın ardından takımla düz koşu yaptı.

Bayern Münih'i ne bekliyor?

Bayern, Almanya Bundesliga'da 8. hafta mücadelesinde 21 Ekim Cumartesi günü Mainz ile deplasmanda karşılaşacak.

Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 4 ve Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Thomas Tuchel'in öğrencileri daha sonra İstanbul'a doğru yola çıkacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Salı akşamı saat 19.45'te Galatasaray'a konuk olacak.