Bayern Münih’in genç golcüsü Mathys Tel, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Nicolas Anelka’ya hayranlığından dolayı 39 numarayı giydiğini açıkladı

Fransız futbolunun son dönemdeki en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Mathys Tel, Nicolas Anelka’ya hayranlığını gizlemedi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Bayern Münih’in 18 yaşındaki Fransız yıldızı Mathys Tel, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Nicolas Anelka’nın büyük bir hayranı olduğunu açıkladı. Bayern’de 39 numaralı formayı giymesinin sebebi sorulan Tel, “39 numarayı giyiyorum çünkü harika bir oyuncu olan Anelka da bu numarayı giyiyordu” ifadelerini kullandı.

Tel ne söyledi?

Rennes’te oynadığı önceki yıllarda da 39 numarayı giyen ve Bayern Münih’e büyük beklentilerle transfer olan Tel, “Anelka’yı seviyorum ve gerçekten de iyi bir oyuncuydu. Bayern'de bir şeyler yapmadan, insanlar beni tanımadan Lewandowski'nin dokuz numarasını almak istemedim. Bunu hak etmek istedim. Bu büyük bir meydan okuma ve büyük bir motivasyon” dedi.

Bayern’deki ilk sezonunda 22 lig maçında 5 gol atan ve takımının şampiyonluğuna katkı sağlayan Tel, bu sezon da tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya altı gol sığdırdı. Fransa U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen genç futbolcunun önümüzdeki yıllarda Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.