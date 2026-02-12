Bayern Münih'in en büyük transfer hamlesi teknik direktör Kompany'nin eski takım arkadaşı olacak!

Bayern Münih, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor. Alman devi, Manchester City forması giyen deneyimli stoper John Stones için girişimlere başladı.

Everton’daki performansıyla dikkat çeken Stones, 2016 yazında 47.5 milyon sterlin bedelle Manchester City’ye transfer olmuştu. İngiliz savunmacı, Pep Guardiola yönetiminde geçen yıllar boyunca takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi ve kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

Ancak son sezonlarda yaşadığı sakatlık problemleri, 31 yaşındaki futbolcunun istikrarını olumsuz etkiledi. Stones’un sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Haberlere göre Manchester City, deneyimli stoperle yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmüyor ve taraflar için ayrılık ihtimali güç kazanmış durumda.

Sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle birçok Avrupa kulübü, Stones’un durumunu yakından takip ediyor. Yurt dışındaki kulüplerin ön sözleşme görüşmeleri yapma hakkı bulunurken, İngiliz futbolcunun şimdilik tüm odağını sezon sonuna kadar Manchester City’deki performansına verdiği belirtiliyor.

Düşük maliyet cezbediyor

Bu noktada Bayern Münih'in en ciddi talip olduğu ifade ediliyor. Alman kulübü, savunmaya kalite ve tecrübe katmak isterken, Stones’u maliyet açısından cazip bir fırsat olarak görüyor.

Transfer sürecinde Bayern teknik direktörü Vincent Kompany’nin önemli bir rol oynayabileceği konuşuluyor. Manchester City’de uzun yıllar forma giyen Kompany’nin, eski takım arkadaşını ikna edebileceği belirtiliyor. Ayrıca İngiltere Milli Takımı’ndan takım arkadaşı Harry Kane’in de transfer sürecinde etkili olabileceği öne sürülüyor.

Öte yandan Manchester City, Stones’un ayrılığı ihtimaline karşı şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Kış transfer döneminde Marc Guehi’yi kadrosuna katan İngiliz devi, yaz aylarında savunma hattına bir takviye daha yapabilir.