Manuel Neuer, kayak kazasında bacağını kırdıktan dokuz ay sonra Bayern Münih'teki antrenmanlara geri döndü.

NE OLDU? Alman stoper, Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası'ndan elenmesinin aralık ayında kayak yaparken bacağını kırmış, ardından yılın başından bu yana sahalardan uzak kalmıştı. Neuer'in 2023-24 sezonunun başında geri dönüş yapması gerekiyordu ancak iyileşme sürecinde başka bir aksaklık yaşadığı için bu süreç uzadı. Tecrübeli eldiven şimdi, sakatlığının üzerinden 9 ay geçtikten sonra sahalara dönmeye hazır durumda.

BÜYÜK RESİM: Bayern, bu esnada kadro derinliğini artırmak için Maccabi Tel Aviv'den Daniel Perertz'i kadrosuna kattı. Sven Ulreich ise Neuer maça tamamen uyum sağlayana kadar 1 numaralı tercih olmaya devam edecek.

NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Säbener Straße'den müjdeli haber: Manuel Neuer, FC Bayern kaleci takımıyla sahalara geri döndü.

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"Pazar günü FC Augsburg'a karşı ilk 11'de yer almayan oyuncular için pazartesi sabahı yapılan antrenmanda, 37 yaşındaki kaptan meslektaşlarıyla birlikte antrenmanı tamamladı."

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SIRADA NE VAR? Bundesliga'da yeni sezonun ilk iki maçını kazandıktan sonra Bayern, 2 Eylül'de Borussia Monchengladbach ile karşılaşacak ve üçüncü galibiyetini almayı umacak.