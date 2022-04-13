Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Robert Lewandowski'nin bu yaz Barcelona'ya gitmek için kulüpten ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Kahn, Lewandowski'nin 2022-23'te Bavyera ekibinde kalacağını net bir ifadeyle açıkladı.

Polonyalı golcünün "kesinlikle" Bayern’de olacağını belirten Alman efsanesi, bunun aksini düşünmenin bile delilik olacağını ekledi.

Lewandowski, Bayern Münih'te üst üste üçüncü sezonunda 30 lig barajını aşarak çok başarılı bir sezonu daha geride bırakıyor.

Ne söylendi?

Amazon Prime'a konuşan Kahn, "Robert kesinlikle bir sezon daha bizimle birlikte olacak.

“Onun ne düşündüğünü biliyoruz ve bu konuda rahatız.

“Görünüşe göre dışarıda bir rekabet var. Robert Lewandowski hakkındaki en saçma hikayeyi kim anlatacak? yarışına girilmiş gibi.

"Görüşmeler devam edecek. Her sezon 30 ila 40 gol atan bir oyuncunun gitmesine izin verecek kadar deli değiliz” dedi.

Lewandowski'nin transferi

GOAL ve SPOX, Lewandowski ile Bayern arasında yeni bir sözleşmeyle ilgili ilk görüşmelerin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini biliyor.

Bayern'e 2014'te Borussia Dortmund'dan katılan 33 yaşındaki oyuncunun 2023'te sözleşmesi bitiyor ve kulüp onunla yeni bir sözleşme yapmayı umuyor.

Barcelona, Polonyalı golcüyle anlaşmak istese bile, Bayern’in bu transfer konusunda onayını almak zorunda kalacak.

Alman devinin, bu aşamada bu transfer görüşmesini kabul etmesi pek olası görünmüyor.

Lewandowski nasıl bir performans sergiledi?

2021 Ballon d’Or’u tartışmalı bir şekilde kazanamamasından sonra Lewandowski, performansından hiçbir şey kaybetmedi.

Bayern Münih, Bundesliga şampiyonluk yarışında liderliği ele geçirirken tüm maçlarda 48 gol attı ve dört asist yaptı.

Salı akşamı, takımı 1-0'lık ilk maçtaki yenilgisinin ardından kendi sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile 1-1 kalıp Şampiyonlar Ligi’nden elendiğinde, takımı adına golü atan isim yine Lewandowski oldu.

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