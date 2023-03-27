Almanya Bundesliga, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.
Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Lider Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak.
Julian Nagelsmann'ın ardından göreve gelen Thomas Tuchel, Bayern Münih'in başındaki ilk maçında eski takımı Borussia Dortmund'a rakip oluyor.
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. 1 Nisan Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.
|Tarih
|Saat
|Maç
|1 Nisan Cumartesi
|19.30
|Bayern Münih - Borussia Dortmund