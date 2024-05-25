Bu yaz önemli transferlere imza atması beklenen Bayern Münih gözünü fiyat etiketi astronomik bir yıldıza dikti.

Bundesliga’daki uzun şampiyonluk serisi Bayer Leverkusen tarafından sonlandırılan Bayern Münih, teknik direktör sorununu çözdükten sonra transfer operasyonlarına yoğunluk verecek.

Thomas Tuchel’in yerini Burnley’nin 38 yaşındaki teknik direktörü Vincent Kompany ile doldurmaya hazırlanan Alman devi, orta saha için 100 milyon euro bütçe ayırdı.



İspanyol basınından Fichajes’te yer alan haberde Bayern yönetiminin Joshua Kimmich’in ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurduğunu ve Real Madrid’in Fransız orta sahası Aurelien Tchouameni’ye yöneldiği belirtildi.

Chelsea de takipte

Öte yandan ilginç bir şekilde Kimmich’in de Toni Kroos’un futbol hayatına nokta koyma kararıyla birlikte Real Madrid’in hedefine haline geldiği öne sürüldü.



Haberde Bavyera devinin Tchouameni için Real Madrid’in kapısını 100 milyon euro ile çalabileceği ifade edildi. Bayern’in yanı sıra Chelsea’nin de ilgi gösterdiği genç oyuncunun Real Madrid’den ayrılması ise pek olası görünmüyor.

Bu yaz Kroos’u kaybedecen olan Real Madrid’in orta saha rotasyonunda bir kayıp daha yaşaması oldukça düşük bir ihtimal olarak nitelendiriliyor.