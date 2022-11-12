Bayern Münih
Bayern Başkanı, Erling Haaland'ı transfer etmeye ne kadar yaklaştıklarını açıkladı
Samet Çayır
17:45 GMT+3 12.11.2022
- Bayern, Haaland'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı
- Forvet, Manchester City'ye transfer oldu
- Haaland, Premier Lig'de çok formda
NE OLDU? Hainer, yaz sonunda 60 milyon euro'ya City'e imza atan Haaland için Bayern Münih'in 'en iyi şansa' sahip olduğunu açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Bayern Media Group ile yaptığı bir röportajda Hainer, "Haaland için dünyanın en iyi kulüpleri devredeydi. İlginçtir ki biz de Manchester City ile birlikte en iyi şansa sahiptik" dedi.
BÜYÜK RESİM: Haaland, Manchester City'ye katıldığından beri formunun zirvesinde. 22 yaşındaki forvet, şu ana kadar 12 Premier Lig maçında 18 gol attı.
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