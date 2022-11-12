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Bayern Münih

Bayern Başkanı, Erling Haaland'ı transfer etmeye ne kadar yaklaştıklarını açıkladı

Samet Çayır
17:45 GMT+3 12.11.2022
Erling Haaland Man City 2022-23
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Norveçli yıldızı kadroya katabilecek pozisyonda olduklarını açıkladı.
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NE OLDU? Hainer, yaz sonunda 60 milyon euro'ya City'e imza atan Haaland için Bayern Münih'in 'en iyi şansa' sahip olduğunu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Bayern Media Group ile yaptığı bir röportajda Hainer, "Haaland için dünyanın en iyi kulüpleri devredeydi. İlginçtir ki biz de Manchester City ile birlikte en iyi şansa sahiptik" dedi.

BÜYÜK RESİM: Haaland, Manchester City'ye katıldığından beri formunun zirvesinde. 22 yaşındaki forvet, şu ana kadar 12 Premier Lig maçında 18 gol attı.

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