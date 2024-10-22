Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun 2025'te iki takımdan birine gideceğine ikna olmuş durumda

Bayer Leverkusen'e tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu yaşatan Xabi Alonso'nun gelecek yaz kulüpten ayrılması bekleniyor.

Xabi Alonso'nun bir noktada Real Madrid'e, bu kez teknik direktör olarak döneceği neredeyse kesinleşmiş durumda. Daha önce hem oyuncu hem de altyapı hocası olarak Madrid'de görev yapan Basklı teknik direktör, Bayer Leverkusen'deki başarısıyla kalitesini fazlasıyla kanıtladı ve artık sorulan soru, ne zaman döneceği.

Carlo Ancelotti'nin yerine geçip geçmeyeceği ise ayrı bir konu. İtalyan teknik direktörün 2026'ya kadar sözleşmesi var, ancak birçok kişi Alonso'nun önümüzdeki yaz Real Madrid'in başına geçeceğini düşünüyor. Almanya'da da Alonso'nun önümüzdeki sezon Leverkusen'de olmayacağına dair bir inanç var. SkySport DE'nin Sport aracılığıyla aktardığı habere göre, Leverkusen onun gelecek yaz kulüpten ayrılacağını düşünüyor ve Manchester City ya da Real Madrid'e gideceğine inanıyor. Bu kulüplerden biri, Bayern Münih'te birlikte çalıştığı Pep Guardiola'nın yerine Alonso'yu getirebilir. Bayer Leverkusen ise şimdiden Alonso'nun yerine geçecek ismi aramaya başladı.

Alonso'nun sözleşmesi 2026'da sona eriyor

Alonso'nun da 2026'ya kadar bir sözleşmesi bulunuyor, ancak Leverkusen, eğer Alonso ayrılmak isterse onu elde tutmanın zor olacağını biliyor. Guardiola'nın 2025'in ötesinde sözleşme yenilememesi ve sportif direktör Txiki Begiristain'in yerine Sporting CP'den Hugo Viana'nın geçmesi nedeniyle Manchester City de bu durumu yakından takip ediyor. Teknik direktörlük için Ruben Amorim de bu pozisyonla anılıyor.

Aceleci değil

Alonso ile ilgili dikkat çekici bir diğer nokta ise kariyerinde hiçbir zaman acele etmeyi gerekli görmemiş olması. Real Madrid altyapısında görev yaptığı dönemde Borussia Monchengladbach gibi kulüpleri, hazır hissetmediği için geri çevirdi ve birkaç yıl Real Madrid'in U19 takımını çalıştırdıktan sonra Real Sociedad B takımının başına geçti. Geçen yaz Leverkusen'de kalması birçok kişiyi şaşırtsa da Alonso, işleri kendi uygun gördüğü zamanda yapmaya devam edecek gibi görünüyor.