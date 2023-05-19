Türk asıllı orta saha oyuncusu, AS Roma'nın oyun tarzını sert bir dille eleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş mücadelesinde AS Roma, Bayer Leverkusen ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak finale yükselmeyi başardı.

İlk maçta evinde Almanya Bundesliga ekibini 1-0 mağlup eden Roma, final sevincini doyasıya kutlarken oyun tarzından dolayı eleştirildi.

Bayer Leverkusen cephesi, AS Roma futbolcularının sürekli yere yatıp zaman geçirmesinden şikâyet etti.

Ne söylendi?

Leverkusen'in Türk asıllı orta sahası Kerem Demirbay, karşılaşmanın ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Yarı finalde böyle bir oyun tarzının ödüllendirilmesi çok yazık! Çok ama çok acı. Sonunda bu oyunu iğrenç hale getirdiler" ifadelerini kullandı.

RTL kanalından sunucu Laura Papendieck ise bu durumla biraz alay ederek şunları söyledi: "Roma oyuncuları sürekli yerdeydi. Sahaya sanki bir doktor gelmesini istediler!

"Jose Mourinho? O da utanmak yerine maçın bitiş düdüğüyle kutlama yaptı."

Roma ve Mourinho'yu ne bekliyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen Roma, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Sevilla ile karşılaşacak.

Jose Mourinho'nun ekibi İtalya Serie A'da ise bitime üç hafta kala 59 puanla altıncı sırada bulunuyor.