Kartal'ın eski santrforu, Amir Hadziahmetovic transferini hiç memnun karşılamadı.

Beşiktaş, Konyaspor'un orta sahası Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağlamak üzere.

Kartal'ın bu orta saha takviyesi bazı taraftarları sevindirse de bazılarının beğenisini pek kazanamamış gibi görünüyor.

Beşiktaş'ın eski santrforu Batuhan Karadeniz, bu transferi beğenmeyenlerden biri. Karadeniz, Beşiktaş'ın Hadziahmetovic transferini esprili ve sert bir dille eleştirdi.

Ne söylendi?

Nutspor'daki programında konuşan Karadeniz, Kartal'a imza parasıyla birlikte yaklaşık 5 milyon euro'ya mal olması beklenen transferle ilgili şunları söyledi:

"Hadziahmetovic'i bugün kaçırsınlar, ailesi Hadziahmetovic için 2 milyon euro fidye parası vermez.

"Yazık günah ya. Bu paralara yazık. 5 milyon euro ne kadar ediyor? Çok ilginç."

Beşiktaş'tan Hadziahmetovic açıklaması

Siyah-beyazlılar, Hadziahmetovic ile görüşmelere başlandığını 1 Şubat'ta kulübün resmî internet sitesinden şu sözlerle duyurdu:

"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır."

Hadziahmetovic'i ne bekliyor?

2016 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Boşnak orta sahanın Beşiktaş'a imza atması an meselesi.

Tecrübeli futbolcunun bu transferi gerçekleştirdiği takdirde Sivasspor maçına yetişmesi zor görünüyor.

Ancak Hadziahmetovic, imzaların kısa sürede atılması halinde 10 Şubat'ta Vodafone Park'ta oynanacak MKE Ankaragücü maçında kadroda olabilir.

Konyaspor ile 199 maça çıkan Hadziahmetovic, 17 gol atıp 16 asist yaptı.