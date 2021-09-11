Batshuayi'den iki yıl sonra ilk duble

Michy Batshuayi, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçın yıldızı oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek yoluna yenilgisiz devam etti. Siyah beyazlıların gollerini 7. ve 52. dakikalarda Batshuayi ve 10. dakikada N'Koudou kaydetti. Batshuayi'nin ilk golünde asist, takımın en yeni transferi Miralem Pjanic'ten geldi.

Barcelona'dan transfer edilen Pjanic, oyunda kaldığı 68 dakika içinde attığı dört kilit pasla bu kategoride maçın lideriydi. Bosnalı oyuncu aynı zamanda Beşiktaş'ın rakip yarı sahada en fazla pas yapan ismiydi.

1 - Michy Batshuayi'nin Yeni Malatyaspor'a attığı golde pası veren Miralem Pjanic, en üst lig kariyerinde ilk kez bir takımın formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı. Kartal. pic.twitter.com/hzAVM8ToK7 — OptaCan (@OptaCan) September 11, 2021

52 ay sonra ilk kez

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki maçı boş geçen Batshuayi, Yeni Malatyaspor karşısında iki gol birden atarak siyah beyazlı taraftarlara 'merhaba' dedi.

Michy Batshuayi, Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı. Belçikalı oyuncu son olarak Crystal Palace formasıyla Bournemouth filelerine iki gol göndermişti.

Geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 2 gol atan Batshuayi, şimdiden bu sayıyı yakalayarak Beşiktaş'ta daha farklı bir görüntü çizeceğinin sinyallerini verdi.

Yeni Malatyaspor kalesine toplam dört şut çeken Batshuayi, üç şutta kaleyi buldu ve bunların ikisini gole çevirdi.

Michy Batshuayi, Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı.



En son Crystal Palace formasıyla Bournemouth'a iki gol atmıştı. pic.twitter.com/pOWXUoCian — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 11, 2021

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