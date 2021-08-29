"Batshuayi, Ferdinand'ın topu daha iyi kullananı gibi"

Beşiktaş'ın efsane ismi, Belçikalı golcüyü siyah-beyazlı takımın unutulmaz yıldızıyla kıyasladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi siyah-beyazlı takımla Vodafone Park'taki ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkarken, performansıyla göz doldurdu. Maçı Karagümrük ceza sahasında 12 kez topla buluşarak tamamlayan Belçikalı santrfor, Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar'a da eski bir takım arkadaşını hatırlattı.

Feyyaz Uçar ne söyledi?

Batshuayi'nin oyun tarzının siyah-beyazlı takımın unutulmaz golcüsü Les Ferdinand'ı hatırlattığını belirten deneyimli teknik direktörü, golcü oyuncunun sezon boyunca önemli bir katkı sağlayacağını belirtti:

"Batshuayi'nin top kontrolü çok iyi. Beşiktaş'ta daha önce birlikte oynadığım Leerdinand'ın topu daha iyi kullananı olduğunu söyleyebilirim."

Les Ferdinand Beşiktaş'ta ne yapmıştı?

1988-1989 sezonunda kiralık olarak transfer olduğu Beşiktaş'ta forma giydiği bir yıllık dönemde unutulmaz izler bırakan İngiliz oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 34 karşılaşmada rakip fileleri 19 kez havalandırmıştı. Kariyerini 2004-2005 sezonunda Bolton Wanderers formasıyla sonlandıran Ferdinand, Beşiktaş'ta TSYD Kupası ve Federasyon Kupası sevinci yaşamıştı.

Batshuayi Karagümrük karşısında ne yaptı?

Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi, oldukça etkili bir görüntü çizdiği Karagümrük karşılaşmasında rakip ceza sahasında 12 kez topla buluşmayı başardı. Kaleye ikisi isabetli yedi şut çeken golcü oyuncunun bir şutu da direkten döndü. Chelsea'den transfer edilen Batshuayi'nin sezonun ilerleyen bölümünde önemli bir skor katkısı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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