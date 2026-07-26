Şu ana kadar kulüpsüz kalan futbolcular listesinde çok sayıda büyük isim yer alıyor. Bunların arasında hâlâ üst düzey performans sergileyebilecek yıldızlar ve kariyerlerine yeniden ivme kazandırmak için bir fırsat arayan oyuncular bulunuyor.

Listenin başında, 2017 yılında başlayan Liverpool serüveninin sona ermesinin ardından 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Mohamed Salah geliyor. Türk ekibi Beşiktaş'a transfer olacağına dair raporlara rağmen geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

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Dusan Vlahovic ise mevcut hücum seçenekleri arasında öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu Juventus formasıyla 168 maçta 68 gol kaydetti ve İtalyan basınına göre Fenerbahçe ile Beşiktaş kendisiyle ilgileniyor.

Öne çıkan isimler arasında ayrıca, geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren ve 29 maçta bir gol atan Jadon Sancho ile sakatlıklar nedeniyle Manchester City'deki rolü gerileyen John Stones da yer alıyor. Fransız gazetesi "L'Equipe"'e göre, 26 ve 32 yaşlarında olmaları ikisini de katkı sağlayabilecek seçenekler arasına koyuyor.

34 yaşındaki David Alaba da beş sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'ni dört kez kazandığı Real Madrid'in ardından yeni bir meydan okuma arıyor. Fiziksel hazırlık durumu ise en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Fabinho ve Goretzka

Orta sahada ise, Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımına geri dönen ve Suudi ekibi Al-Ittihad ile üç sezonda 111 maç oynayan Brezilyalı Fabinho öne çıkıyor. Onun yanı sıra, Bayern Münih ile sekiz sezonun ardından sözleşmesi sona eren ve Juventus'un ilgi gösterdiği Leon Goretzka da listede bulunuyor.

Liste ayrıca daha önce Fransa Ligi'nde forma giymiş isimleri de içeriyor. Bunların başında beş sezonun ardından Monaco'dan ayrılan Krepin Diatta ile daha önce Marsilya, Lorient ve Angers formaları giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet Bamba Dieng geliyor.

Sırasıyla Tottenham ve Lille ile sözleşmeleri sona eren orta saha oyuncuları Yves Bissouma ve Nabil Bentaleb de listede yer alıyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'da geçirdiği iki yılın ardından 32 yaşında olan Nabil Fekir ile Alman kulübüyle üç sezon ve 89 maçın ardından Bayern Münih'ten ayrılan Raphael Guerreiro da bulunuyor.