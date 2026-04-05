Başarısızlık devam ediyor... Tek bir şut, Endrick'in Lyon'daki çilesini daha da artırıyor

Olympique Lyon, daha önce 13 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Avrupa'nın en formda takımıyken, Fransa Ligue 1'de en kötü performans gösteren üçüncü takıma dönüştü.

"Marca" gazetesine göre, Fransız liginin son altı haftasında sadece Metz (1) ve Le Havre (1) Olympique Lyon (3) 'dan daha az puan topladı.

Angers ile oynanan ve golsüz berabere biten maç, bu dönemde Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nden de elenen teknik direktör Paulo Fonseca'nın takımının yaşadığı krizi sona erdirmedi.

Brezilyalı forvet Endrick, gol orucunu bozmayı başaramadı. Real Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncu, 5 maçta gol atamadı; bunlardan dördü Lyon formasıyla, biri ise Brezilya milli takımı formasıyla oynadığı maçlardı.

Endrick, 12 Mart'ta Celta Vigo ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında (1-1) gol attığından beri fileleri havalandıramadı.

Endrick'in, uluslararası maç arası öncesinde Monaco'ya karşı 1-2 yenildikleri maçta ve Brezilya'nın Hırvatistan'ı 3-1 yendiği hazırlık maçında olmak üzere iki asist yaptığı belirtilmelidir.

Lyon'un mütevazı hücum performansı, Angers karşısında durumu iyileştirmeye yetmedi, zira takım sadece iki kez kaleyi bulabildi.

73. dakikada Adam Karabek ile değiştirilen Endrick ise, Raymond Kopa Stadyumu'ndaki maçta sadece bir şut çekti. Bu şut 24. dakikada geldi ve uzak mesafeden atıldı, ancak kaleci tarafından kurtarıldı.

Real Madrid oyuncusu topa sadece 26 kez dokundu ve tek bir dripling yaptı. Bu nedenle, Endrick ve Leon'un performanslarını iyileştirmeleri gerekiyor, aksi takdirde sezon onlar için çok zor geçebilir.

Altı maç kala Lyon, 48 puanla beşinci sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan dördüncü sıradaki Olympique Marsilya'nın bir puan gerisinde bulunuyor. Güneyli takımın bu Pazar akşamı Monaco ile bir maçı var.

Aynı bağlamda, Rennes (47 puan) ve Monaco (46 puan), Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde Paulo Fonseca'nın takımını yakından takip ediyor.

Endrick'in geçen kış transfer döneminde Lyon'a katıldığından bu yana çeşitli turnuvalarda 17 maça çıktığı ve bu maçlarda 6 gol atıp 5 asist yaptığı belirtiliyor.

Fransız liginde ise Endrick, Lyon formasıyla Metz'e karşı oynadığı ikinci maçta 3 gol attı, diğer 9 maçta ise gol atamadı.



