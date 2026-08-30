Bart Verbruggen ve Mats Wieffer, Brighton’a Chelsea deplasmanında kâbus gibi bir başlangıç yaşattı

Bart Verbruggen ve Mats Wieffer, Chelsea deplasmanına son derece talihsiz başladı. Henüz beşinci dakikada iki Hollanda milli oyuncusu arasındaki komik bir an, Londra ekibinin erken açılış golünü getirdi. The Seagulls ise şu anda 2-0 geride.

Chelsea maça baskılı başladı ve sağ kanattan gelişen tehlikeli bir atak sonrası korner kazandı. Bu kornerde João Pedro'nun kafa vuruşu Wieffer'in uyluğuna çarptı, ardından topu uzaklaştırmak istedi.

Ancak merkez orta saha oyuncusu bunu başaramadı, çünkü Verbruggen topa ondan çok az daha önce dokunup topu burnunun dibinden uzaklaştırdı. Verbruggen daha sonra Wieffer arada kaldığı için topa yeniden yetişemedi. Roméo Lavia ise seken topu ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı.

Brighton kısa süreliğine dağıldı ve henüz ilk 15 dakika dolmadan iki farklı geriye düştü. Jorrel Hato topu Pedro'nun kafasına gönderdi, o da Morgan Rogers'ı kaçırdı. Onun ortasını Pedro Neto tamamladı, Verbruggen bu kez çaresiz kaldı: 2-0.



