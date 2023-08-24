Perşembe günü antrenman sırasında kuadriseps sakatlığı geçiren Pedri, sahalardan bir aydan fazla bir süre uzak kalabilir.

Pedri, kuadriseps sakatlığı geçirdi

Bir aydan fazla bir süre sahalardan uzak kalabilir

Kulüp ön rektus sakatlığını doğruladı

NE OLDU? Orta saha oyuncusu, kadroya ilk yazılan oyunculardan biri ve çekişmeli geçen maçta Barcelona'nın geçen hafta sonu Cadiz'e karşı kazandığı galibiyette anahtar rol oynadı. Ancak Cope'a göre Pedri, bir kez daha sağ uyluğundan sakatlandı ve sahalardan altı haftadan fazla bir süre uzak kalabilir.

BÜYÜK RESİM: Sakatlık, La Liga'da yeni sezonun ilk maçında Getafe ile 0-0 berabere kalan, daha sonra ise Cadiz'i 2-0 mağlup eden Barcelona için bir darbe olacak. Ancak yine de Xavi'nin, Pedri olmadan da birçok orta saha seçeneği var. İlkay Gündoğan, Gavi, Frenkie de Jong ve Oriol Romeu da bu mevki için alternatif futbolcular.

NE SÖYLENDİ?: Barcelona sakatlığı doğrulayan bir açıklama yaptı ve şunlar söylendi: "FC Barcelona'nın ilk takım oyuncusu Pedri, sağ kuadriseps sakatlığı geçirdi. Kadroda olamayacak ve tedavi durumu, dönüşünü belirleyecek."

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SIRADA NE VAR? Pedri; Villarreal ve Osasuna'ya karşı oynanacak La Liga maçlarını kaçırmakla kalmayacak. İspanyol orta saha aynı zamanda eylül ayında İspanya'nın Gürcistan ve Kıbrıs'a karşı oynayacağı iki Euro 2024 eleme maçında da sahada olamayacak.