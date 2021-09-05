Barcelona'nın yıldızı Messi'nin 10 numaralı formasını reddetti

Lionel Messi’den 10 numaralı formayı devralan Ansu Fati’nin Barcelona’nın ilk tercihi olmadığı ortaya çıktı.

Barcelona’nın yeni transferlerinden Sergio Agüero, konuk olduğu bir yayında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Hazırlık döneminde geçirdiği sakatlık nedeniyle henüz Barcelona formasıyla sahaya çıkamayan Arjantinli, 10 numaralı formanın kulüp tarafından ilk olarak kendisine teklif edildiğini söyledi.

Forma Ansu Fati’ye gitti

Agüero’nun teklifi reddetmesiyle, uzun süredir Lionel Messi’nin sırtında görmeye alıştığımız 10 numaranın yeni sahibi Ansu Fati oldu.

Katalan ekibinin Messi’nin ayrılığının ardından 10 numaralı formayı emekli edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Agüero’dan gelen olumsuz yanıtın ardından bu onurun yeni sahibi, tıpkı Messi gibi La Masia'da yetişen Ansu Fati oldu.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da sahada yer aldığı yedi maçta rakip fileleri dört kez havalandıran Fati geleceğin büyük yıldızlarından biri olarak görülüyor.

Agüero’yu şaşırtan farklılık

Barcelona’ya gelmeden önce 10 yıl Manchester City forması giyen Agüero, İngiltere ile İspanya arasındaki farklılıklara da değindi.

Manchester City’de futbolcuların antrenmanın başlangıç saatinden bir buçuk saat önce tesislere geldiğini belirten Agüero, Barcelona’da bu sürenin yarım saat olduğunu görünce şaşkınlığa uğramış.

“İdmandan bir saat önce tesislere geldim, ağırlık çalışmaya giderim ya da yapacak başka bir şeyler bulurum diye düşünüyordum. Ama içerde kimse yoktu, her şey kapalıydı.”

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