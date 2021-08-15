Messi’nin ayrılığıyla birlikte transfer yapmak isteyen Barcelona, rotayı Premier Lig’e çevirdi.

La Liga’nın mali yükümlülükleri gereği Lionel Messi’ye lisans çıkaramayan Barcelona, Arjantinli yıldızla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak Memphis Depay ve Sergio Agüero gibi hücum silahlarını katan Barcelona, Messi’nin ayrılığından sonra bu bölgeye tekrar takviye yapmak istiyor.

Katalan ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman da bu yöndeki isteğini yönetime iletmişti.

Rota Arsenal

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre Agüero’nun 10 hafta sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Barcelona, golcü transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Martin Braithwaite için de gelen teklifleri değerlendirmek isteyen İspanyol ekibi, Danimarkalı oyuncunun satılması halinde Arsenal’den Pierre Emerick Aubameyang’a ve Alexandre Lacazette’e yönelecek.

Ancak buna karşın Barcelona’daki ekonomik kriz de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pique’nin indirime gitmesi sonucu Barcelona, yeni transferler Memphis ve Garcia’ya ancak lisans çıkarabilmişti.

Aubameyang - Lacazette ikilisinin durumları

Arteta yönetimindeki Arsenal, Lacazette için gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonda yeni sözleşmeye imza atan Aubameyang ise bundan sonra istikrarlı bir performans gösterememişti.

Bu ikili, Premier Lig’in ilk haftasında Arsenal’in Brentford’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmamıştı.

Londra temsilcisiyle Lacazette’in bir; Aubameyang’ın ise iki yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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