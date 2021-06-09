Barcelona'da Coutinho, Pjanic ve Umtiti transfer listesinde

Finansal krizin eşiğindeki Barcelona, yüksek maaşlı oyuncularını elden çıkarmayı planlıyor.

Goal’ün edindiği bilgilere göre; Philippe Coutinho, Miralem Pjanic ve Samuel Umtiti, Barcelona’nın kemer sıkma politikası doğrultusunda takımdan göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alıyor.

Pandemi nedeniyle yaşanan gelir kaybından en çok etkilenen kulüplerden biri olan Barcelona, 1 milyar euro’yu aşan bir borç yükü altında.

Borçlardan kurtulmayı öncelik haline getiren Katalan ekibi, maaş bütçesini düşürme kararı aldı. Bu nedenle kadrodaki bazı önemli isimlerin önümüzdeki transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Firpo, Braithwaite ve Fernandes için teklifler dinlenecek

Barcelona bu üç isme ek olarak, Junior Firpo, Martin Braithwaite ve Matheus Fernandes için yapılacak teklifleri de değerlendirecek. Barcelona, maaşlarında indirime gitmemeleri halinde bu isimlerle yola devam etmeyi düşünmüyor.

Yedek kaleci Neto, daha önce yönetime düzenli forma şansı bulmak için kulüpten ayrılmak istediğini bildirmişti.

Barcelona’da Pjanic’in yıllık geliri 16 milyon euro. Umtiti ise 14 milyon euro kazanıyor. Ronald Koeman’ın vazgeçilmezleri arasına bir türlü giremeyen bu iki oyuncunun yüksek maaşı, transferin önünde bir engel oluşturuyor.

Pjanic’e ve Umtiti’ye talip olan kulüplerin, bu iki isimden maaş konusunda indirim istemesi kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Fransız savunmacı Umtiti, dizinden yaşadığı sakatlığı da henüz tam olarak atlatabilmiş değil.

Coutinho İngiltere'ye dönebilir

Firpo ve Braithwaite gibi Coutinho’nun adı da Premier Lig kulüpleriyle anılıyor. Barcelona’ya Liverpool’dan 120 milyon euro bonservisle gelen Coutinho’yu bir kez daha Ada’da izleyebiliriz.

Kulüp başkanı Joan Laporta; Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clement Lenglet ve Antoine Griezmann gibi yüksek maaşlı isimlerle masaya oturup, sözleşmeleri yeniden yapılandırmak için bu oyuncularla uzlaşma zemini arayacak.

Sözleşme yenilemek için kulüple görüşmelerini sürdüren kaptan Lionel Messi’nin yanı sıra, Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri ve Frenkie de Jong kadronun dokunulmaz isimleri.

Transfer çalışmaları sürüyor

Barcelona, Manchester City’den Sergio Agüero'yu ve Eric Garcia’yı bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamıştı.

Lyon forması giyen Memphis Depay ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

Öte yandan Liverpoollu Georginio Wijnaldum’un da Barcelona’ya imza atması bekleniyordu, ancak Paris Saint-Germain’in devreye girerek oyuncuya daha yüksek bir kontrat önermesi, şimdilik transferin seyrini değiştirmiş gibi gözüküyor.

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