Barcelona ile Atletico Madrid arasında Arjantinli forvet Julian Alvarez konusundaki suçlamalar, Katalan kulübünün oyuncuyla anlaşma isteğinde ısrarcı olması ve Atletico'nun müzakerelere girmeyi reddetmesi nedeniyle sürüyor.

İspanyol "El Pais" gazetesinin haberine göre Raphinha, teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco'nun olaylara bakış açısında haklı olduğunu gösteriyor. İkili, eğer ne Alvarez ne de Inter Milan forveti Lautaro Martinez gelirse, piyasada Barcelona'nın mevcut kadrosundaki forvetlerden daha üstün bir oyuncunun bulunmadığı konusunda hemfikir.

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Barcelona, Alvarez'i kadrosuna katmakta ısrar etti ve etmeye devam ediyor; öyle ki bu durum Atletico Madrid'i öfkelendirdi. Deco'nun Lautaro Martinez konusunda Inter ile yaptığı basit görüşme ise sportif direktörün Milano'da hedef avlamanın imkansız olduğunu anlamasını sağladı.

Ancak Flick ve Deco kaygılanmadı, en azından çok fazla değil. Zira Raphinha, Barcelona'nın bu sezon Elche karşısındaki ilk çıkışında santrfor pozisyonunda oynadı ve iki gol attı, ardından Athletic Bilbao karşısında aynını tekrarlayarak yeniden fileleri havalandırdı.

Flick, Brezilyalı milli oyuncu hakkında şunları söyledi: "Raphinha'nın hangi pozisyonda oynadığı umurumda değil, benim için önemli olan sahada ne gösterdiği. Taraftar onunla ve takımla iletişim halinde. Harika bir atmosferimiz var, en önemlisi de bu. Önemli olan baskının nasıl başladığı."

Görünen o ki Barcelona, Alvarez'i kadrosuna katamayacak. Flick bu konuda şunları söyledi: "Bu tür konular üzerine yorum yapmak istemiyorum. Üst üste ikinci maçımızı da kazandık, benim için önemli olan bu."

Her halükarda, Julian olmadan Barcelona için yaz transferi, "El Pais"'e göre dün Camp Nou'da taraftarın alkışladığı Rodri.

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