Barcelona yıldızı Robert Lewandowski: "Açıkçası mutlu değilim"

Robert Lewandowski, Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden dolayı yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için mutsuz

Barcelona 'gelişiyor'

Beklenen zor ilk sezon

NE OLDU? Barcelona'nın Inter ile geçen hafta berabere kaldığı maç, onları iki sezon üst üste Avrupa Ligi futboluna mahkum etti. Lewandowski, durumdan memnun olmadığını kabul etmesine rağmen, Barcelona taraftarlarına sabırlı olmaları ve kulüpte devam eden yeniden yapılanma sürecine güvenmeleri için yalvardı.

NE SÖYLENDİ? Valencia galibiyetinin ardından La Vanguardia'ya konuşan Lewandowski, şunları söyledi:

"Açıkçası mutlu değilim, Barcelona son 16'ya kalmalı. Ama Barça'ya gelmeden önce ilk sezonun kesinlikle bundan daha zor olabileceğinin farkındaydım.

"Zaman alan bir yeniden yapılanma sürecindeyiz, sabırlı olmalıyız. Bu aksiliklerin takım olarak büyümemizi sağlayacağına ve önümüzdeki sezon her şeyin farklı olacağına eminim.

"Gelişiyoruz. İlk sezonda her şeyin iyi gideceğini beklemiyordum. Bunun zaman ve sabır gerektiren bir süreç olduğu konusunda ısrar ediyorum."

BÜYÜK RESİM: Şampiyonlar Ligi dışında olmalarına rağmen Barcelona yurt içinde iyi durumda. Real Madrid'in pazar Girona'yı yenememesi, Barça'nın 12 maçın ardından lig liderlerinin sadece bir puan gerisinde olduğu anlamına geliyor.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

BARCELONA'YI NE BEKLİYOR? The Spanish giants take on Viktoria Plzen next in their final Champions League group game before facing Almeria in La Liga on November 5.