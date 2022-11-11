Barcelona yıldızı Lewandowski'ye atanan koruma neo-nazi çıktı

Katalan devinin Polonyalı golcüsü, şu sıralar saha dışında bazı problemlerle uğraşıyor.

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala Barcelona ve Polonya Millî Takımı'nın santrforu Robert Lewandowski'nin başı belaya girdi.

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Futbol Federasyonu'nun, Lewandowski için atadığı yakın korumanın neo-nazi olduğu ortaya çıktı.

Dominik Grucha adındaki korumanın sabıkası oldukça kabarık.

Detaylar neler?

Lewa'nın korumasının; adam kaçırma, fuhuş ve faşizm suçlarıyla bilinen bir suç örgütüne üye olduğu, savcılığın iddiasında yer aldı.

Bununla birlikte Polonya emniyeti, söz konusu kişinin evinde neo-faşist materyallere el koydu.

Lewandowski'nin korumasının, arkadaşları ile Nazi selamı verdiği fotoğrafları da ortaya çıktı.

Başka ne oldu?

Lewandowski, korumasının skandalının dışında başka problemlerle de uğraşıyor.

Football Espana'da yer alan habere göre; Osasuna karşısında kırmızı kart gören yıldız futbolcunun oyun alanını terk ederken elini burnuna götürmesi, futbolcunun hakemin uyuşturucu kullandığını ima etmesi anlamına geliyor.

Haberde, Lewandowski'nin bu hareketinden dolayı üç maç ceza alabileceği vurgulanıyor.