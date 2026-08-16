Barcelona, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini teknik açıdan büyük bir kayıp olarak görmedi. Oyuncunun son dönemde takım kadrosundaki önemine rağmen Katalan kulüp, bu transferin kendisine mevcut transfer piyasasında güçlü bir şekilde hareket etme imkânı sağlayacak mali ve teknik kazançlar getirdiğini düşünüyor.

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan gelen Torres ile 50 milyon euro karşılığında anlaşmasını tamamladığını duyurdu. İspanyol forvet, Fransız takımında 9 numaralı formayı giyecek. Katalan kulübün, özellikle oyuncunun sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmış olması nedeniyle ekonomik açıdan başarılı olarak nitelendirdiği bir transfer bu.

İspanyol "Sport" gazetesi, Torres'in transferinin Barcelona tarihinin en büyük beşinci satış transferini temsil ettiğini belirterek, mali getirinin yalnızca transfer bedeliyle sınırlı kalmayacağına dikkat çekti. Kulüp aynı zamanda oyuncularının maaş faturasının bir kısmından da tasarruf edecek; bu da İspanya Ligi'ndeki finansal fair play kurallarına göre kendisine daha geniş bir hareket alanı sağlayacak.

Gazeteye göre bu transfer, Barcelona için güçlü bir mali destek anlamına geliyor. Kulüp artık yeni oyuncular kaydetmesine imkân tanıyan daha iyi bir konuma gelmiş durumda; bunun yanı sıra transfer piyasasındaki hareketleri de kolaylaşıyor. Bunların başında İspanyol orta saha oyuncusu Rodri transferi geliyor.

Torres'in ayrılığı, Robert Lewandowski'nin gidişiyle birlikte Barcelona'yı şu an için gerçek bir forvetten yoksun bıraksa da Alman teknik direktör Hansi Flick bu boşluk konusunda endişeli görünmüyor. Kulüp, hücum hattını güçlendirmek için bir ya da iki transfer gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Masadaki seçeneklerin başında Arjantinli Julian Alvarez transferi gelirken, yönetimin masasında başka alternatifler de bulunuyor. Öte yandan Flick, Dani Olmo ve Anthony Gordon gibi bu rolü oynayabilecek unsurlardan yararlanarak bazı maçlarda sahte forvet çözümüne başvurmayı da değerlendiriyor.

Böylece Barcelona, Torres'in ayrılığını olası bir kayıptan yeni bir mali fırsata dönüştürmeyi başarmış görünüyor. Bu da kulübe kadrosunu yeniden şekillendirmek ve gelecek sezona hazırlanmak için daha geniş bir alan sağlıyor.