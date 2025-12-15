Barcelona'ya 50 milyon euroluk savunma oyuncusu

Barcelona, 2026 yaz transfer döneminde savunma hattını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor.

Katalan kulüp, daha önce takımdan ayrılan Inigo Martinez’in ardından özellikle sol bekte de görev alabilen bir stoper transfer etmeyi hedefliyor. Kulübün içinde bulunduğu finansal kısıtlamalar nedeniyle yüksek bedelli yıldızlara yönelmesi beklenmezken, yönetim daha ulaşılabilir bir transfer üzerinde yoğunlaşıyor.

Barcelona’nın bu doğrultuda değerlendirdiği isimlerden biri Borussia Dortmund forması giyen Nico Schlotterbeck. 26 yaşındaki Alman savunmacının Dortmund ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Oyuncunun yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığına dair haberler, piyasa değerinin altında bir bedelle transfer ihtimalini gündeme getirmiş durumda.

Alman basınından BILD’in aktardığı bilgilere göre, Dortmund yönetimi Schlotterbeck’in sözleşme yenilememesi halinde 2026 yazında oyuncuyu satmaya hazır. Kulübün yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendireceği belirtiliyor. Barcelona’nın ise sezon sona ermeden La Liga’nın 1:1 mali kuralına geri dönmesi halinde bu bedeli karşılayabileceği ifade ediliyor.

Rekabet giderek kızışıyor

Barcelona’nın Schlotterbeck transferinde işi kolay olmayacak. Real Madrid’in Alman savunmacı için yarışta önde olduğu belirtilirken, Bayern Münih’in de devreye girmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Bayern, Dayot Upamecano’nun olası ayrılığına karşı Schlotterbeck’i önemli bir alternatif olarak görüyor.

Barcelona’nın listesindeki bir diğer önemli isim ise Crystal Palace forması giyen Marc Guehi. İngiliz savunmacının sözleşmesini yenilememesi halinde 2026 yazında bedelsiz olarak transfer edilebilmesi, onu daha cazip bir seçenek haline getiriyor. Ancak Liverpool’un bu transferde favori konumda olması, Katalanlar için süreci zorlaştırıyor.

Barcelona’nın önümüzdeki yaz savunma hattı için hangi ismi tercih edeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak Nico Schlotterbeck ve Marc Guehi, şu aşamada kulübün en güçlü stoper adayları arasında yer alıyor.