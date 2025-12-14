Barcelona'ya 10 milyar euroluk dev piyango!

Barcelona cephesinde gündemi sarsan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. El Chiringuito programından Francois Gallardo'nun aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Barcelona'yı satın almak amacıyla 10 milyar euroluk bir teklif yapmayı değerlendiriyor.

Bu olası hamle, Suudi Arabistan'ın son yıllarda spora yaptığı dev yatırımlarla paralel bir tablo çiziyor. Özellikle Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) aracılığıyla futbol başta olmak üzere birçok spor dalında etkisini artıran ülke, Avrupa futbolunun en büyük markalarından biri olan Barcelona'yı da radarına almış durumda.

10 milyar euroluk teklif ne anlama geliyor?

Gallardo'nun iddiasına göre Barcelona'nın mevcut borcu 2,5 milyar euronun üzerinde ve bu borç yükünün kulüp için ciddi bir sorun olmaya devam ettiği belirtiliyor. Suudi Veliaht Prensi'nin 10 milyar euroluk teklifi, teorik olarak bu borçları kapatmayı ve kulübün tamamının kontrolünü ele geçirmeyi mümkün kılabilecek büyüklükte.

Ancak bu noktada çok kritik bir engel bulunuyor: Barcelona'nın mülkiyet yapısı. Barcelona, Real Madrid gibi, socios adı verilen kulüp üyelerine ait bir yapı tarafından yönetiliyor. Bu sistem, kulübün herhangi bir yabancı kişi veya kuruluş tarafından tamamen satın alınmasına izin vermiyor.

PIF için tek olası yol ne?

Haberde, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun Barcelona'ya doğrudan sahip olmasının neredeyse imkansız olduğu vurgulanıyor.

Ancak teorik bir alternatiften söz ediliyor. Barcelona'nın eğlence ve ticari faaliyetlerini futbol şubesinden ayırması halinde, PIF bu eğlence koluna yatırım yapabilir. Bu senaryoda bile Suudi fonunun kulübün sportif veya günlük yönetiminde söz sahibi olması mümkün görünmüyor. Benzer bir modelin Real Madrid tarafından da değerlendirildiği ifade ediliyor.

Başkan Florentino Perez'in, kulübün eğlence ve ticari faaliyetlerini ayırarak bu alana yatırımcı alınmasına sıcak baktığı öne sürülüyor.

Sonuç olarak, Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası bir yatırım Barcelona için teorik olarak mümkün olsa da, kulübün tamamının yabancı bir fon veya kişi tarafından satın alınması neredeyse hayal olarak değerlendiriliyor.