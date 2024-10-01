Barcelona, sakatlanan Marc-Andre ter Stegen’in yerine eski Juventus kalecisi Wojciech Szczesny’yi transfer etmeye hazırlanıyor.

Barcelona, Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile anlaşmayı tamamlamak üzere. 34 yaşındaki eski Juventus kalecisi, Pazartesi sabahı Barcelona’ya geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Szczesny’nin, Salı gecesi oynanacak olan Barcelona-Young Boys Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahada yer almayacağı ancak tribünlerde olacağı belirtiliyor.

Marc-Andre ter Stegen’in sekiz ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Barcelona, İspanyol kaleci Inaki Pena’ya alternatif olarak Szczesny’yi kadrosuna katıyor. Barcelona ile anlaşmanın geçen hafta sonuçlandığı belirtilirken, resmi imzanın Çarşamba günü duyurulacağı bildirildi.

El Clasico'da sahada olabilir

Szczesny’nin eski kaleci antrenörü Jacek Rutkowski, Polonyalı kalecinin formunu bulmasının üç ila dört hafta süreceğini söyledi. Barcelona’nın önündeki zorlu fikstür dikkate alındığında, bu süreç ilgi çekici bir detay. Milli aranın ardından takım, sırasıyla Sevilla, Bayern Münih ve Real Madrid ile karşılaşacak. Özellikle El Clasico’nun tam olarak dört hafta sonra oynanması, Szczesny’nin sahaya çıkma ihtimalini güçlendiriyor.

Barcelona’nın teknik direktörü Hansi Flick, oyuncular arasında forma garantisi olmadığını belirtirken, Szczesny’nin 25 yaşındaki Pena ile rekabete gireceği, ancak başlangıçta kimin kaleyi koruyacağına dair kararın henüz verilmediği belirtiliyor.