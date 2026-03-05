Barcelona Vlahovic için kararını verdi

FC Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna bir santrfor katmayı planlıyor ancak Dusan Vlahovic bu planın dışında kalmış gibi görünüyor. Katalan kulübünün, Juventus forması giyen Sırp golcüyle yürüttüğü görüşmeleri son haftalarda askıya aldığı belirtildi.

Sezon boyunca Barcelona ile sık sık anılan Vlahovic’in temsilcileri, kulübün sportif direktörü Deco ile birden fazla görüşme gerçekleştirmişti. Yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki forvetin, Barcelona ile ön sözleşme imzalayabileceği konuşuluyordu.

Görüşmeler donduruldu

Ancak Katalan basınında yer alan haberlere göre Barcelona yönetimi, Vlahovic için yürütülen transfer temaslarını şimdilik durdurdu. Kulüp, oyuncunun talep ettiği sözleşme şartlarını değerlendirdi ancak Vlahovic’in yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefler arasında yer almadığını oyuncu tarafına bildirdi.

Barcelona’nın mali durumunun yaz aylarında nasıl şekilleneceği de bu kararın arkasındaki önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Kulüp yönetimi, maaş bütçesi ve La Liga’nın finansal kuralları doğrultusunda hareket etmek zorunda.

Barcelona farklı profil arıyor

Barcelona’nın Vlahovic transferinden uzaklaşmasının bir diğer nedeni ise teknik açıdan farklı bir forvet profiline yönelmek istemesi. Kulüp yönetimi, daha hareketli ve oyun içinde daha aktif rol alabilen bir santrfor arıyor.

Bu nedenle Barcelona’nın alternatif adaylar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kulübün listesinde Omar Marmoush ve Julian Alvarez gibi daha dinamik forvetlerin bulunduğu ifade ediliyor.

Mevcut kadroda Ferran Torres zaman zaman santrfor pozisyonunda görev alsa da, İspanyol oyuncunun doğal bir 9 numara olmaması nedeniyle Barcelona’nın bu bölgeye yeni bir isim eklemek istediği belirtiliyor.

Öte yandan Vlahovic cephesinde ise Juventus ile sözleşme yenileme ihtimalinin yeniden gündeme geldiği ve taraflar arasında bu konuda görüşmeler yapıldığı aktarılıyor.