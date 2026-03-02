Barcelona ve Real Madrid'in gözü Adam Wharton'da

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa devleri için transfer iddiaları da artmaya başladı. Barcelona ve Real Madrid’in, Crystal Palace forması giyen 22 yaşındaki İngiliz orta saha Adam Wharton ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan ve İspanya’da SPORT’un aktardığı habere göre iki İspanyol devi de Wharton’ın oyun tarzını ve kalitesini beğeniyor. Yaz transfer döneminde resmi bir hamle yapma ihtimali masada bulunuyor.

Barcelona cephesinde zor ihtimal

Barcelona açısından bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Teknik direktör Hansi Flick’in orta saha rotasyonunda Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Marc Bernal ve Marc Casado gibi birçok üst düzey seçenek bulunuyor. Ayrıca Dani Olmo ve Eric Garcia da gerektiğinde merkezde görev alabiliyor.

Bu nedenle Katalan ekibinin yüksek bonservis bedeli gerektirecek bir orta saha transferine öncelik vermesi beklenmiyor.

Real Madrid orta saha arayışında

Real Madrid ise Toni Kroos ve Luka Modric sonrası oluşan boşluğu tam anlamıyla doldurabilmiş değil. Kadroda birçok alternatif bulunmasına rağmen, yönetimin orta sahaya takviye yapma ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan haberde, Manchester United, Liverpool ve Manchester City’nin de Wharton’ı takip ettiği ifade edildi. Bu durum, genç oyuncunun olası bonservis bedelini daha da yukarı çekebilir.

Mevcut tabloya bakıldığında Barcelona’nın pahalı bir orta saha transferine sıcak bakmadığı, Wharton isminin ise menajer stratejisi kapsamında fiyat artırma hamlesi olabileceği değerlendiriliyor.