Eski futbolcu Javier Saviola, Andorra'da alkol limitini aşarak gözaltına alındı ve bir geceyi karakolda geçirdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, FC Barcelona, Sevilla, Real Madrid ve Málaga gibi takımlarda forma giyen Javier Saviola, Andorra'da düzenlenen bir alkol kontrolünde pozitif çıktı.

Olay, gece yarısı gerçekleşti. Ünlü forvet, Avrupa ülkesinde katıldığı özel bir partiden dönüyordu. Andorra polisi, rutin bir alkol kontrolü sırasında Saviola'yı durdurdu. Saviola, polisin talimatlarına uydu ve alkol testi yaptırdı.

'El Conejito' lakaplı eski futbolcu, yapılan kan alkol testinde 0,5 promil olan yasal sınırı aşarak 1,10 promil seviyesinde çıktı. Polisin kontrolünde aracını kullanamayacak durumda olduğu tespit edilen Saviola, gözaltına alındı.

Ehliyetine el konulabilir

Polisle işbirliği içinde olmasına rağmen, alkol etkisinde olduğu için bir geceyi karakolda geçirmek zorunda kaldı. Saviola ayrıca, ehliyetine bir yıl süreyle el konulma ve yüksek bir para cezası alma riskiyle karşı karşıya.

River Plate'te parladıktan sonra genç yaşta Avrupa futboluna adım atan Saviola burada da iz bırakmayı başarmıştı. Barcelona'da bir türlü vazgeçilmez oyuncu olmayı başaramayan Saviola sonrasında Fransa, Portekiz ve Yunanistan'da da top koşturduktan sonra kariyerini başladığı yer olan River Plate'te sonlandırmıştı.