Barcelona ve Real Madrid Arda Güler'den sonra ilk kez bir transferde karşı karşıya geldi

Real Madrid ve Barcelona, Avrupa futbolunun en yetenekli genç oyuncularını takip etme yarışında bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Hollanda devi Ajax’ın altyapısından çıkan 19 yaşındaki Rayane Bounida’yı yakından izliyor.

Geçtiğimiz yaz Ajax forması giyen Abdellah Ouazane için nabız yoklayan iki kulüp, bu transferi sağlık kontrolünde yaşanan sorunlar nedeniyle sonuçlandıramamıştı. Diario AS’nin haberine göre bu kez gözler, Ouazane’nin takım arkadaşı olan Bounida’ya çevrildi.

Real Madrid ve Barcelona, Bounida’yı yakından takip ediyor

İspanyol basınına göre iki kulübün ilgisi henüz resmi bir teklife dönüşmedi ancak bu ilgi “kasıtlı, stratejik ve güçlü” olarak tanımlanıyor. Rayane Bounida’nın Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da Hollanda kulübüne pazarlık masasında rahatlık sağlıyor.

Belçikalı genç oyuncu bu sezon Ajax formasıyla 12 maçta görev aldı, 1 gol atıp 5 asist yaptı. Ayrıca Belçika 21 yaş altı milli takımıyla iki kez sahaya çıktı.

Bounida nasıl bir oyuncu?

Rayane Bounida ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda, yani oyunu yönlendiren ve kilit pasları atan bir rolde görev yapıyor. Bunun yanı sıra kanatlarda da oynayabilen genç yetenek, özellikle sol kanattan içeri kat ederek sağ ayağıyla etkili olabiliyor. Dripling kabiliyeti ve bire birdeki cesareti en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, bu sezon başında Ajax’ın Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından Bounida için “Beni etkileyen şey, bire bir mücadelelere girme ve bu mücadelelerden kaçmama cesareti” ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona’nın genç yetenek planı dikkat çekiyor

Real Madrid ve Barcelona’nın Avrupa’nın en parlak gençlerini keşfetme konusunda uzun bir geçmişi bulunuyor. Özellikle Barcelona, son dönemde yurt dışından genç oyuncular transfer etmeye ağırlık verdi. Bu yaz sadece 2,5 milyon euro bedelle kadroya katılan Roony Bardghji, kısa sürede takım için faydalı bir rotasyon oyuncusu haline geldi.

Rayane Bounida’nın da benzer bir yol izleyip izlemeyeceği, önümüzdeki dönemde iki dev kulübün atacağı adımlarla netlik kazanacak.