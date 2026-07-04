Barcelona ve Premier Lig devi gibi… City, Mourinho’nun planını değiştiriyor

Real Madrid, teknik direktörü José Mourinho’nun savunma hattını güçlendirme konusundaki en önemli isteklerinden birini yerine getirmeye doğru ilerliyor gibi görünüyordu; ancak Manchester City kararlı bir şekilde devreye girerek, Kraliyet Kulübü’ne erken bir darbe indirdi. Bu durum, kulübün transfer piyasasındaki rotasını tamamen değiştirmesine neden olabilir.

Real Madrid, gelecek sezon savunmasını güçlendirmek için birkaç seçenek belirlemişti ve bunların başında Manchester City’nin yıldızı Ruben Dias geliyordu.

Team Talk sitesine göre, City, Real Madrid’in Portekizli stoperle ilgili taleplerini reddetti ve İspanyol kulübüne 29 yaşındaki oyuncunun satılık olmadığını bildirdi.

Aynı kaynağa göre, City, geçen ay benzer teklifler sunan Chelsea ve Barcelona kulüplerine de aynı tutumu sergiledi.

Diaz, Eylül 2020’de Benfica’dan toplam 65 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Manchester City’ye katıldıktan sonra, Ağustos 2025’te 2029 yazına kadar uzanan bir sözleşmeyle kontratını yenilemişti.

Portekizli savunma oyuncusu, takıma katıldığından beri ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve City'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında kilit rol oynadı.

Aynı site, “City’nin kesin reddi üzerine Real Madrid, İspanyol basınına göre diğer savunma seçeneklerine yöneldi; bunların arasında Inter Milan’dan Alessandro Bastoni ve Borussia Dortmund’dan Nico Schlotterbeck de bulunuyor” dedi.

Bu gelişme, Guardiola’nın ayrılması ve yerine kulübün uzun vadeli projesinde Diaz’ı temel bir unsur olarak gören Enzo Maresca’nın gelmesiyle Al-Ittihad Stadyumu’nda yaşanan teknik değişikliklerin gölgesinde gerçekleşti.

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